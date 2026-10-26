Bendel Insurance нанёс Rivers United первое поражение в сезоне — Premium Times Nigeria
В Бенин-Сити, Нигерия, футбольный клуб Bendel Insurance обыграл лидера нигерийской Премьер-лиги Rivers United со счётом 2:1 в матче 10-го тура сезона 2026/27. Поражение стало первым для команды из Порт-Харкорта в этом сезоне и прервало её девятиматчевую беспроигрышную серию.
Как сообщает Premium Times, хозяева на стадионе Самуэля Огбемудии открыли счёт на 48-й минуте — отличился Фримен Вучирве. Чиджиоке Мбаома сравнял счёт на 73-й минуте после передачи Шолы Оладунджое, однако Джонатан Джеймс забил решающий мяч на 89-й минуте.
Лидерство несмотря на поражение
Rivers United сохранил первое место в таблице, набрав 17 очков после 10 туров и имея разницу мячей +10. Rangers International и Nasarawa United также имеют по 17 очков, но уступают лидеру по разнице мячей: +5 и +3 соответственно. Rangers International имеет две игры в запасе из-за участия в континентальных турнирах.
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Plateau United занимает четвёртую позицию с 15 очками. В следующем туре Rivers United 1 ноября примет Rangers International на стадионе Адикье Амиесимака в Порт-Харкорте.
Другие результаты тура
Ikorodu City сыграл вничью 2:2 с Shooting Stars, отыгравшись после двух пропущенных мячей благодаря дублю Дональда Обиаджулу. Barau FC и Kwara United разошлись со счётом 1:1. Nasarawa United победил Enyimba 1:0, Niger Tornadoes обыграл Abia Warriors с таким же счётом, Kun Khalifat FC одолел Inter Lagos 1:0, а Wolves и Kano Pillars завершили матч без голов.