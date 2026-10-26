Weteran Izraelskich Sił Obronnych Borys Baruch Sztonda 10 października ukończył mistrzostwa świata Ironman na Hawajach w USA. Startował w kategorii dla sportowców z niepełnosprawnościami, korzystając ze specjalistycznej protezy biegowej dobranej indywidualnie, informuje Jerusalem Post.

Dystans Ironman

Triatlon składał się z pływania na dystansie 3,8 kilometra, etapu kolarskiego o długości 180 kilometrów oraz pełnego dystansu maratońskiego. Sztonda przygotowywał się do startu przez półtora roku przy wsparciu organizacji Friends of the Israel Defense Forces, która pomaga rannym izraelskim żołnierzom i ich rodzinom w rehabilitacji.

Sztonda służył jako rezerwista w jednostce Duwdevan. Miesiąc po rozmieszczeniu w Strefie Gazy doznał ciężkich obrażeń wskutek urządzenia wybuchowego w mieście Beit Hanun na północy enklawy. Po kilku operacjach amputowano mu prawą nogę powyżej kolana.

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Sport podczas rehabilitacji

Po odniesieniu obrażeń weteran dwukrotnie zdobył Kilimandżaro, przepłynął Jezioro Galilejskie i ukończył zawody pół-Ironman w Hiszpanii. Swój udział w hawajskim Ironmanie poświęcił rannym żołnierzom oraz innym osobom przechodzącym rehabilitację.

Sztonda wezwał ich, aby polegali na własnych siłach i nie tracili wiary w siebie. Jak powiedział, w trudnych okolicznościach człowiek czasami musi sam stać się dla siebie bohaterem.

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