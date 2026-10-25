W Nagoi w Japonii klub Wolf Dogs Nagoya dwukrotnie pokonał Tokyo Great Bears Bartosza Kurka w meczach SV League. W niedzielnym spotkaniu 25 października drużyna Norberta Hubera wygrała 3:0 — 25:21, 25:19, 25:16.

14 punktów Hubera

Huber był najskuteczniejszym polskim siatkarzem w drugim spotkaniu. Środkowy zdobył 14 punktów: pięć w ataku i dziewięć blokiem. Według Interia Sport, Jakub Balcerzak poinformował w serwisie X, że Huber został pierwszym zawodnikiem w historii najwyższej ligi japońskiej, który w trzysetowym meczu zdobył dziewięć punktów blokiem.

Kurek zdobył w niedzielę 11 punktów, jednak jego zespół nie zdołał wygrać ani jednego seta.

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Dwa zwycięstwa Wolf Dogs Nagoya

Pierwszy mecz tych drużyn odbył się w sobotę i również zakończył się wygraną Wolf Dogs Nagoya w trzech setach — 25:18, 25:21, 25:19. Kurek zdobył dziewięć punktów. Huber wszedł wtedy z ławki rezerwowych i nie zanotował punktowych zagrań.

Po tych spotkaniach Wolf Dogs Nagoya zajmuje trzecie miejsce w SV League, a drużyna z Tokio jest czwarta.

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