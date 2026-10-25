Katarski kierowca Nasser Al-Attiyah i Carrera wygrali 52. Rajd Cypru, wyprzedzając o 4,63 sekundy załogę Cypryjczyka Simosa Galatariotisa i Ioannou. Zawody na Cyprze były piątą i ostatnią rundą Rajdowych Mistrzostw Bliskiego Wschodu FIA 2026, podaje Cyprus Mail.

Dla Al-Attiyaha było to dziesiąte zwycięstwo w Rajdzie Cypru i 21. tytuł mistrza Bliskiego Wschodu w karierze. Różnica między pierwszym a drugim miejscem była drugą najmniejszą w historii rajdu, organizowanego przez Cypryjskie Stowarzyszenie Samochodowe od 1970 roku. Najciaśniejszy finisz odnotowano w 2018 roku, gdy Galatariotis wyprzedził Magalhãesa o 0,7 sekundy.

Decydujący odcinek specjalny

Przed ostatnim odcinkiem specjalnym Galatariotis i Ioannou w Skodzie Fabii mieli przewagę 3,6 sekundy. Odrobili minutową stratę do Al-Attiyaha i Carrery, wygrywając trzy odcinki specjalne z rzędu. Katarska załoga miała problemy na dwóch pierwszych popołudniowych odcinkach specjalnych, a Skoda Fabia Galatariotisa i Ioannou dotarła do mety z uszkodzeniami.

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Na finałowym odcinku specjalnym Al-Attiyah jechał bez koła zapasowego i uzyskał czas o 8,7 sekundy lepszy od wyniku Galatariotisa. Załoga Al-Attiyaha i Carrery wygrała sześć odcinków specjalnych, a Galatariotis i Ioannou — cztery. Jeszcze jeden odcinek specjalny wygrali Al-Rawahi i Itu, którzy wycofali się na pierwszym popołudniowym odcinku, zajmując trzecie miejsce.

Wyniki rajdu

Trzecie miejsce zajęli Michalis Poseidias i Pambos Laos w Renault Clio, którzy wygrali także kategorię Rally3. Dla Poseidiasa było to pierwsze podium w Rajdzie Cypru. Ubiegłoroczni lokalni mistrzowie Yangou i Nicolaou w Hyundaiu i20 zakończyli rywalizację na czwartym miejscu z powodu problemów na popołudniowych odcinkach specjalnych.

Piąte miejsce zajęli Shukuroglu i Topcuoslu w Volkswagenie Polo, a szóste — Zenonis i Christofi w Fordzie Fieście. Pierwszy niedzielny odcinek specjalny odwołano, ponieważ widzowie nie stosowali się do wskazówek marszałków bezpieczeństwa. Łączna długość rajdu wyniosła 657,74 km, z czego 183,92 km przypadło na 12 szutrowych odcinków specjalnych.

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