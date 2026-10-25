Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия и Каррера выиграли 52-е Ралли Кипра, опередив экипаж киприота Симоса Галатариотиса и Иоанну на 4,63 секунды. Соревнования на Кипре стали пятым и заключительным этапом Чемпионата Ближнего Востока по ралли FIA 2026 года, сообщает Cyprus Mail.

Для Аль-Аттии это десятая победа на Ралли Кипра и 21-й титул чемпиона Ближнего Востока в карьере. Разница между первым и вторым местами стала второй наименьшей в истории ралли, которое Кипрская автомобильная ассоциация проводит с 1970 года. Самый плотный финиш был зафиксирован в 2018 году, когда Галатариотис опередил Магальяеша на 0,7 секунды.

Решающая спецучасток

Перед последним спецучастком Галатариотис и Иоанну на Skoda Fabia имели преимущество в 3,6 секунды. Они отыграли у Аль-Аттии и Карреры минутное отставание, выиграв три спецучастка подряд. У катарского экипажа возникли проблемы на двух первых дневных спецучастках, а Skoda Fabia Галатариотиса и Иоанну финишировала с повреждениями.

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На финальном спецучастке Аль-Аттия ехал без запасного колеса и показал время на 8,7 секунды лучше результата Галатариотиса. Экипаж Аль-Аттии и Карреры выиграл шесть спецучастков, Галатариотис и Иоанну — четыре. Еще один спецучасток выиграли Аль-Равахи и Иту, которые сошли с дистанции на первом дневном участке, находясь на третьем месте.

Результаты ралли

Третье место заняли Михалис Посейдиас и Памбос Лаос на Renault Clio, которые также победили в категории Rally3. Для Посейдиаса это был первый подиум на Ралли Кипра. Прошлогодние местные чемпионы Янгу и Николау на Hyundai i20 из-за проблем на дневных спецучастках завершили гонку четвертыми.

Пятыми стали Шукуроглу и Топчуослу на Volkswagen Polo, шестыми — Зенонис и Христофи на Ford Fiesta. Первый воскресный спецучасток отменили из-за того, что зрители не соблюдали указания маршалов безопасности. Общая длина ралли составила 657,74 км, из которых 183,92 км пришлись на 12 грунтовых спецучастков.

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