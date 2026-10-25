卡塔尔车手纳赛尔·阿尔-阿提亚和卡雷拉赢得了第52届塞浦路斯拉力赛，以4.63秒的优势领先塞浦路斯车手西莫斯·加拉塔里奥蒂斯和伊奥安努组成的车组。塞浦路斯的这场比赛是2026年FIA中东拉力锦标赛第五站也是收官站，Cyprus Mail报道。

这是阿尔-阿提亚在塞浦路斯拉力赛的第10场胜利，也是他职业生涯中第21个中东冠军头衔。第一名和第二名之间的差距是该赛事历史上第二小的差距；塞浦路斯汽车协会自1970年起举办这项赛事。最接近的完赛发生在2018年，当时加拉塔里奥蒂斯以0.7秒领先马加良斯。

决定性的特殊赛段

在最后一个特殊赛段前，驾驶斯柯达Fabia的加拉塔里奥蒂斯和伊奥安努拥有3.6秒的领先优势。他们连续赢下三个特殊赛段，追回了对阿尔-阿提亚和卡雷拉一度落后的一分钟。卡塔尔车组在前两个下午特殊赛段遇到问题，而加拉塔里奥蒂斯和伊奥安努的斯柯达Fabia带着损伤完赛。

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在最后一个特殊赛段，阿尔-阿提亚在没有备胎的情况下驾驶，成绩比加拉塔里奥蒂斯快8.7秒。阿尔-阿提亚和卡雷拉的车组赢得六个特殊赛段，加拉塔里奥蒂斯和伊奥安努赢得四个。阿尔-拉瓦希和伊图赢得了另一个特殊赛段，但他们在排名第三时于第一个下午赛段退赛。

拉力赛结果

米哈利斯·波塞伊迪亚斯和潘博斯·拉奥斯驾驶雷诺Clio获得第三名，同时赢得Rally3组别冠军。这是波塞伊迪亚斯首次登上塞浦路斯拉力赛领奖台。去年的本地冠军扬古和尼古拉乌驾驶现代i20，因下午特殊赛段出现问题而以第四名完赛。

舒库罗格卢和托普丘奥斯卢驾驶大众Polo获得第五名，泽诺尼斯和赫里斯托菲驾驶福特Fiesta获得第六名。由于观众未遵从安全裁判的指示，周日第一个特殊赛段被取消。拉力赛总里程为657.74公里，其中12个砂石特殊赛段共计183.92公里。

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