В Нагое, Япония, клуб Wolf Dogs Nagoya дважды победил Tokyo Great Bears Бартоша Курека в матчах SV League. В воскресной игре 25 октября команда Норберта Хубера выиграла со счетом 3:0 — 25:21, 25:19, 25:16.

14 очков Хубера

Хубер стал самым результативным польским волейболистом во втором поединке. Центральный блокирующий набрал 14 очков: пять в атаке и девять на блоке. По информации Interia Sport, Якуб Бальцежак сообщил в X, что Хубер стал первым игроком в истории высшей лиги Японии, который в трехсетовом матче набрал девять очков результативным блоком.

Курек в воскресенье набрал 11 очков, однако его команда не смогла выиграть ни одного сета.

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Две победы Wolf Dogs Nagoya

Первый матч команд состоялся в субботу и также завершился победой Wolf Dogs Nagoya в трех партиях — 25:18, 25:21, 25:19. Курек набрал девять очков. Хубер тогда вышел на замену и не отметился результативными действиями.

После этих встреч Wolf Dogs Nagoya занимает третье место в SV League, тогда как команда из Токио идет четвертой.

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