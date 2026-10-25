Совет по крикету Пакистана освободил спиннера Суфияна Мокима из состава мужской сборной на трёхстороннюю серию однодневных международных матчей с участием Англии и Шри-Ланки. В то же время в команду включили леворукого бэттера Мааза Садаката в качестве замены для игроков с незначительными повреждениями.

Решение по составу

Как сообщает Dawn, PCB объяснил решение по Мокиму характеристиками полей в Лахоре. Игрок вернётся во внутренние соревнования.

После трёх стартовых матчей в Равалпинди трёхсторонняя серия продолжается на стадионе «Каддафи» в Лахоре. Пакистан выиграл оба своих матча группового этапа: команда победила Шри-Ланку с преимуществом в 37 ранов, а Англию — в 87 ранов. Следующий матч против англичан состоится в Лахоре, а финал запланирован там же на 31 октября.

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Поля в Равалпинди в целом больше благоприятствовали быстрым боулерам, что ограничивало возможности профильных спиннеров. Моким, уроженец Азад-Кашмира, выступает за Пакистан в форматах с ограниченным числом оверов с дебюта в T20I в 2023 году. В однодневных международных матчах он взял восемь викетов в четырёх играх.

Садакат в команде

21-летний Мааз Садакат, родившийся в Пешаваре, изначально не вошёл в заявку на трёхстороннюю серию. В этом году он дебютировал в ODI в матче против Бангладеш, а в недавней серии T20I со Шри-Ланкой оформил два полувека подряд.

В одном из матчей Садакат набрал 96 ранов за 51 мяч, что помогло Пакистану установить высший домашний командный результат в T20I. Обновлённую сборную Пакистана на трёхсторонней серии возглавляет Шахин Шах Африди.

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