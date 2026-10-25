巴基斯坦板球委员会已将旋转球手苏菲扬·莫基姆从参加英格兰和斯里兰卡三角一日国际赛的男子国家队阵容中放行。同时，球队征召左手击球手马兹·萨达卡特，作为有轻微伤病球员的替补保障。

阵容决定

据《黎明报》报道，PCB以拉合尔场地的特点解释了有关莫基姆的决定。这名球员将重返国内赛事。

在拉瓦尔品第进行了前三场比赛后，三角系列赛将在拉合尔的卡扎菲体育场继续进行。巴基斯坦赢得了两场小组赛：球队以37分优势击败斯里兰卡，并以87分优势战胜英格兰。下一场对阵英格兰的比赛将在拉合尔举行，决赛也计划于10月31日在当地举行。

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拉瓦尔品第场地整体上更有利于快速投球手，这限制了专业旋转球手发挥的空间。出生于阿扎德克什米尔的莫基姆自2023年在T20I完成首秀以来，一直代表巴基斯坦参加有限回合赛制比赛。在一日国际赛中，他在四场比赛中取得了八个三柱门。

萨达卡特进入球队

21岁的马兹·萨达卡特出生于白沙瓦，最初未被列入三角系列赛名单。今年，他在对阵孟加拉国的比赛中完成ODI首秀，并在近期与斯里兰卡进行的T20I系列赛中连续两场取得半个世纪的得分。

在其中一场比赛中，萨达卡特51球得到96分，帮助巴基斯坦创造了T20I主场球队最高得分。由沙欣·沙阿·阿夫里迪率领的是参加三角系列赛的改组后巴基斯坦队。

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