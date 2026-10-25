Pakistan Cricket Board zwolniła spinnera Sufiyana Moqima ze składu męskiej reprezentacji na trójserię jednodniowych meczów międzynarodowych z udziałem Anglii i Sri Lanki. Jednocześnie do zespołu włączono leworęcznego battera Maaza Sadaqata jako zabezpieczenie na wypadek drobnych urazów zawodników.

Decyzja dotycząca składu

Jak informuje Dawn, PCB wyjaśniła decyzję dotyczącą Moqima charakterystyką boisk w Lahaurze. Zawodnik wróci do rozgrywek krajowych.

Po trzech pierwszych meczach w Rawalpindi trójseria jest kontynuowana na stadionie Gaddafiego w Lahaurze. Pakistan wygrał oba swoje mecze fazy grupowej: zespół pokonał Sri Lankę przewagą 37 runów, a Anglię — 87 runów. Kolejny mecz przeciwko Anglikom odbędzie się w Lahaurze, a finał zaplanowano tam na 31 października.

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Boiska w Rawalpindi generalnie bardziej sprzyjały szybkim bowlerom, co ograniczało możliwości specjalistycznych spinnerów. Moqim, urodzony w Azad Kaszmirze, gra dla Pakistanu w formatach ograniczonych od debiutu w T20I w 2023 roku. W jednodniowych meczach międzynarodowych zdobył osiem wicketów w czterech spotkaniach.

Sadaqat w zespole

21-letni Maaz Sadaqat, urodzony w Peszawarze, początkowo nie znalazł się w kadrze na trójserię. W tym roku zadebiutował w ODI w meczu przeciwko Bangladeszowi, a w niedawnej serii T20I ze Sri Lanką zaliczył dwa półwiecza z rzędu.

W jednym z meczów Sadaqat zdobył 96 runów z 51 piłek, co pomogło Pakistanowi ustanowić najwyższy domowy wynik drużynowy w T20I. Odnowioną reprezentację Pakistanu w trójserii prowadzi Shaheen Shah Afridi.

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