Miko Marczyk został wicemistrzem Europy w rajdach — RMF24

W Portugalii polska załoga Miko Marczyka i pilota Szymona Gospodarczyka w Skodzie Fabii RS zakończyła sezon Rajdowych Mistrzostw Europy na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. Tytuł wicemistrzowski zapewniła sobie po finałowej rundzie sezonu — Rajdzie Północnej Portugalii.

Walka o drugie miejsce

Przed ostatnim rajdem Marczyk rywalizował o drugą pozycję w mistrzostwach z Włochem Andreą Mabellinim. W sobotę rywal polskiego kierowcy miał poważny wypadek i był zmuszony wycofać się z rywalizacji. Marczyk, który w tamtym momencie jechał na ósmym miejscu, musiał bezpiecznie ukończyć rajd, aby zagwarantować sobie drugie miejsce w końcowej klasyfikacji.

Rajd Północnej Portugalii wygrał Łotysz Mārtiņš Sesks. Marczyk stracił do zwycięzcy 34,5 sekundy. Jak informuje RMF24, mistrzem Europy został Fin Teemu Suninen, który zapewnił sobie tytuł przed czasem.

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Podsumowanie sezonu ERC

Sezon składał się z siedmiu rajdów. Suninen zdobył 137 punktów, Marczyk zakończył go z dorobkiem 103 punktów, a Mabellini zajął trzecie miejsce z 98 punktami. To kolejny znaczący rezultat w karierze Marczyka: w ubiegłym roku zdobył tytuł mistrza Europy.

Marczyk zaznaczył, że tegoroczny tytuł mistrzowski zdobył Suninen, fabryczny kierowca z doświadczeniem w WRC. Według polskiego kierowcy jego załoga prezentowała wysoki poziom przez cały sezon, a po trudnym początku w Hiszpanii stopniowo poprawiała wyniki.

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