米科·马尔奇克成为欧洲拉力赛亚军——RMF24

在葡萄牙，米科·马尔奇克与领航员希蒙·戈斯波达尔奇克组成的波兰车组驾驶斯柯达 Fabia RS，以总积分榜第二名结束了欧洲拉力锦标赛赛季。他们在赛季收官站——北葡萄牙拉力赛后锁定了亚军。

第二名之争

在最后一场拉力赛前，马尔奇克与意大利车手安德烈亚·马贝利尼争夺锦标赛第二名。周六，这名波兰车手的对手遭遇严重事故，被迫退赛。当时排名第八的马尔奇克需要安全完赛，才能确保自己在最终积分榜上位列第二。

北葡萄牙拉力赛由拉脱维亚车手马丁什·塞斯克斯夺冠。马尔奇克落后冠军34.5秒。正如RMF24报道，芬兰车手泰穆·苏宁恩成为欧洲冠军，他提前锁定了冠军头衔。

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ERC赛季总结

该赛季由七场拉力赛组成。苏宁恩得到137分，马尔奇克以103分结束赛季，马贝利尼以98分位列第三。对马尔奇克而言，这是其职业生涯中的又一重要成绩：去年他赢得了欧洲冠军头衔。

马尔奇克表示，今年的冠军头衔由拥有WRC经验的厂队车手苏宁恩获得。这名波兰车手称，他的车组整个赛季都展现出高水平，并在西班牙经历艰难开局后逐步改善了成绩。

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