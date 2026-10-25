Мико Марчик стал вице-чемпионом Европы по ралли — RMF24

В Португалии польский экипаж Мико Марчика и штурмана Шимона Господарчика на Skoda Fabia RS завершил сезон Чемпионата Европы по ралли на втором месте в общем зачёте. Вице-чемпионство они обеспечили по итогам финального этапа сезона — Ралли Северной Португалии.

Борьба за второе место

Перед последним ралли Марчик боролся за вторую позицию в чемпионате с итальянцем Андреа Мабеллини. В субботу соперник польского гонщика попал в серьёзную аварию и был вынужден сойти с дистанции. Марчик, который в тот момент шёл восьмым, должен был безопасно финишировать, чтобы гарантировать себе второе место в итоговой таблице.

Ралли Северной Португалии выиграл латвиец Мартиньш Сескс. Марчик уступил победителю 34,5 секунды. Как сообщает RMF24, чемпионом Европы стал финн Теему Сунинен, который досрочно обеспечил себе титул.

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Итоги сезона ERC

Сезон состоял из семи ралли. Сунинен набрал 137 очков, Марчик завершил его со 103 очками, а Мабеллини занял третье место с 98 очками. Для Марчика это ещё один значимый результат в карьере: в прошлом году он завоевал титул чемпиона Европы.

Марчик отметил, что чемпионский титул в этом году завоевал Сунинен — заводской пилот с опытом в WRC. По словам польского гонщика, его экипаж на протяжении сезона демонстрировал высокий уровень, а после сложного старта в Испании постепенно улучшал результаты.

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