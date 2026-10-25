Міко Марчик став віцечемпіоном Європи з ралі — RMF24

У Португалії польський екіпаж Міко Марчика та штурмана Шимона Господарчика на Skoda Fabia RS завершив сезон Чемпіонату Європи з ралі на другому місці загального заліку. Віцечемпіонство вони забезпечили за підсумками фінального етапу сезону — Ралі Північної Португалії.

Боротьба за друге місце

Перед останнім ралі Марчик боровся за другу позицію в чемпіонаті з італійцем Андреа Мабелліні. У суботу суперник польського гонщика потрапив у серйозну аварію та був змушений зійти з дистанції. Марчик, який на той момент ішов восьмим, мав безпечно фінішувати, щоб гарантувати собі друге місце в підсумковій таблиці.

Ралі Північної Португалії виграв латвієць Мартіньш Сескс. Марчик поступився переможцеві 34,5 секунди. Як повідомляє RMF24, чемпіоном Європи став фін Теему Сунінен, який достроково гарантував собі титул.

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Підсумки сезону ERC

Сезон складався із семи ралі. Сунінен набрав 137 очок, Марчик завершив його зі 103 балами, а Мабелліні посів третє місце з 98 очками. Для Марчика це ще один значний результат у кар’єрі: торік він здобув титул чемпіона Європи.

Марчик зазначив, що цьогорічний чемпіонський титул здобув Сунінен — заводський пілот із досвідом у WRC. За словами польського гонщика, його екіпаж протягом сезону демонстрував високий рівень, а після складного старту в Іспанії поступово поліпшував результати.

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