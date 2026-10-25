Harlequins pokonali Saracens 33:15 w meczu Premiership w Londynie. Dla łącznika ataku Harlequins Marcusa Smitha był to 200. występ w barwach klubu. Według The Guardian 27-letni rugbysta już w trzeciej minucie rozpoczął atak lewą stroną i zdobył pierwsze przyłożenie gospodarzy.

Smith kierował atakiem zespołu dzięki rajdom, podaniom i taktycznym kopnięciom. Przed tym spotkaniem Harlequins przegrali wszystkie trzy pierwsze mecze ligowe, a zwycięstwo nad Saracens pozwoliło klubowi opuścić ostatnie miejsce w tabeli.

Przewaga przed przerwą

Harlequins szybko powiększyli przewagę. Filary Fin Baxter, który wrócił po 10-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją, podał do Seba Driscolla przed jego przyłożeniem. Saracens odpowiedzieli przyłożeniem Rotimiego Seguna, jednak później gospodarze otrzymali karne przyłożenie po maulu. Ben Earl dostał żółtą kartkę za zawalenie maulu.

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Przed przerwą żółtą kartkę pokazano również Fergusowi Burke'owi za wysoki chwyt na Rodrigo Isgro. Cadan Murley zdobył czwarte przyłożenie Harlequins, a pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 26:5. Do tego momentu Saracens nie wykonali 22 szarż i popełnili 10 przewinień.

Piąte przyłożenie gospodarzy

W 55. minucie Will Porter wykorzystał błąd Seguna, który upuścił piłkę. Łącznik młyna Harlequins kopnął piłkę do przodu, dopadł ją i zdobył piąte przyłożenie swojej drużyny.

W składzie Saracens zagrali kapitan reprezentacji Anglii Maro Itoje, George Martin i Ben Earl, ale zespół nie zdołał znacząco wpłynąć na przebieg spotkania. W materiale The Guardian zaznaczono również, że Noah Caluori, Owen Farrell i Charlie Bracken nie znaleźli się w składzie gości na mecz, a polityka rotacji Saracens może budzić pytania.

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