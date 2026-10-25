«Харлекуинс» победил «Сарасенс» со счётом 33:15 в матче Премьершипа в Лондоне. Для флай-хава «Харлекуинс» Маркуса Смита это был 200-й матч за клуб. По данным The Guardian, 27-летний регбист уже на третьей минуте начал атаку по левому флангу и занёс первую попытку хозяев.

Смит руководил атакой команды благодаря рывкам, передачам и тактическим ударам ногой. До этой игры «Харлекуинс» проиграл все три стартовых матча лиги, а победа над «Сарасенс» позволила клубу уйти с последнего места в таблице.

Преимущество до перерыва

«Харлекуинс» быстро нарастил преимущество. Проп Фин Бакстер, вернувшийся после 10-месячной паузы из-за травмы, отдал передачу Себу Дрисколлу перед его попыткой. «Сарасенс» ответил попыткой Ротими Сегуна, однако позже хозяева заработали штрафную попытку после мола. Бен Эрл получил жёлтую карточку за обрушение мола.

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Перед перерывом жёлтую карточку также показали Фергусу Берку за высокий захват Родриго Исгро. Кадан Мёрли занёс четвёртую попытку «Харлекуинс», а первый тайм завершился со счётом 26:5. К тому моменту «Сарасенс» не реализовал 22 захвата и допустил 10 нарушений правил.

Пятая попытка хозяев

На 55-й минуте Уилл Портер воспользовался ошибкой Сегуна, который уронил мяч. Полузащитник «Харлекуинс» пробил вперёд, догнал мяч и занёс пятую попытку своей команды.

В составе «Сарасенс» играли капитан сборной Англии Маро Итодже, Джордж Мартин и Бен Эрл, но команда не смогла существенно повлиять на ход встречи. В материале The Guardian также отмечается, что Ноа Калури, Оуэн Фаррелл и Чарли Брекен не вошли в состав гостей на матч, а политика ротации «Сарасенс» может вызвать вопросы.

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