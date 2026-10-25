哈利昆队在伦敦举行的英超橄榄球联赛比赛中以33比15击败萨拉森人队。这是哈利昆队司职传接前卫的马库斯·史密斯代表俱乐部出战的第200场比赛。据《卫报》报道，这名27岁的橄榄球运动员在第3分钟便从左路发动进攻，并达阵取得主队的首次得分。

史密斯凭借突破、传球和战术踢球组织球队进攻。在此役之前，哈利昆队输掉了联赛开局的全部三场比赛，而战胜萨拉森人队让俱乐部摆脱了积分榜末位。

半场前的领先优势

哈利昆队迅速扩大领先优势。因伤休战10个月后复出的前排球员芬·巴克斯特，在塞布·德里斯科尔达阵前将球传给了他。萨拉森人队凭借罗蒂米·塞贡的达阵作出回应，但主队随后在一次滚动推进后获得罚球达阵。本·厄尔因推倒滚动推进而领到黄牌。

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半场结束前，弗格斯·伯克也因对罗德里戈·伊斯格罗的高位擒抱被出示黄牌。卡丹·默利完成哈利昆队第四次达阵，上半场以26比5结束。此时，萨拉森人队有22次擒抱未能完成，并犯规10次。

主队第五次达阵

第55分钟，威尔·波特抓住塞贡掉球的失误。哈利昆队的半场球员向前踢球，追上皮球并完成球队第五次达阵。

萨拉森人队派出了英格兰队队长马罗·伊托耶、乔治·马丁和本·厄尔，但球队未能对比赛进程产生显著影响。《卫报》的报道还指出，诺亚·卡卢里、欧文·法雷尔和查理·布雷肯未进入客队本场比赛的大名单，而萨拉森人队的轮换政策可能引发质疑。

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