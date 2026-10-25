Polska Wisła Kraków została zwycięzcą Ligi Mistrzów w amputfutbolu. W finale drużyna pokonała aktualnego mistrza Włoch Sporting Amp Football 6:0 i zakończyła turniej bez straty gola.

Jak informuje Interia Sport, krakowski klub wygrał wszystkie cztery mecze rozgrywek z łącznym bilansem bramek 23:0. W fazie grupowej Wisła pokonała lwowską Pokrowę 6:0 oraz Betis Sewilla 2:0, a w półfinale rozgromiła FSV Mainz 9:0.

Sześć goli w finale

W decydującym meczu wynik otworzył Kamil Grygiel po kontrataku rozpoczętym przez bramkarza Igora Woźniaka. Krystian Kapłon wkrótce zdobył bramkę strzałem z dystansu, a przed przerwą trafił Olaf Tokarski.

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Mniej niż cztery minuty po rozpoczęciu drugiej połowy Kapłon skompletował dublet po podaniu Grygiela. Dwa kolejne gole zdobyli Matti Dihn i Michał Kaczmarski. Sporting Amp Football miał okazję do zdobycia bramki, jednak Bartosz Lastowski nie trafił do siatki z bliskiej odległości.

Drugi tytuł klubu

Dla Wisły był to piąty z rzędu finał amputfutbolowej Ligi Mistrzów i drugie zwycięstwo w turnieju. Poprzedni tytuł krakowska drużyna zdobyła w 2024 roku.

Po turnieju klubowym polscy amputfutboliści będą przygotowywać się do mistrzostw świata, które według informacji publikacji odbędą się w Meksyku od 13 do 22 listopada.

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