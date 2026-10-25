Польская «Висла» Краков стала победителем Лиги чемпионов по ампфутболу. В финале команда обыграла действующего чемпиона Италии Sporting Amp Football со счётом 6:0 и завершила турнир без пропущенных мячей.

Как сообщает Interia Sport, краковский клуб выиграл все четыре матча соревнования с общим счётом 23:0. На групповом этапе «Висла» обыграла львовскую «Покрову» — 6:0 и «Бетис Севилья» — 2:0, а в полуфинале разгромила FSV Mainz — 9:0.

Шесть голов в финале

В решающем матче счёт открыл Камиль Грыгель после контратаки, которую начал вратарь Игорь Вожняк. Кристиан Каплон вскоре забил дальним ударом, а до перерыва отличился Олаф Токарский.

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Менее чем через четыре минуты после начала второго тайма Каплон оформил дубль после передачи Грыгеля. Ещё два мяча забили Мэтти Дин и Михал Качмарский. Sporting Amp Football имел возможность забить, однако Бартош Ластовский не попал в ворота с близкого расстояния.

Второй титул клуба

Для «Вислы» это был пятый подряд финал Лиги чемпионов по ампфутболу и вторая победа в турнире. Предыдущий титул краковская команда завоевала в 2024 году.

После клубного турнира польские ампфутболисты будут готовиться к чемпионату мира, который, по данным издания, состоится в Мексике 13–22 ноября.

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