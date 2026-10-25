波兰克拉科夫维斯瓦赢得了截肢足球冠军联赛。在决赛中，该队以6比0击败意大利现任冠军Sporting Amp Football，并以零失球结束本届赛事。

据Interia Sport报道，这家克拉科夫俱乐部以总比分23比0赢下了赛事全部四场比赛。小组赛中，维斯瓦以6比0战胜利沃夫Pokrova，以2比0击败塞维利亚贝蒂斯；半决赛则以9比0大胜FSV Mainz。

决赛六球

在决定性的比赛中，卡米尔·格里盖尔在一次由门将伊戈尔·沃日尼亚克发起的反击后首开纪录。克里斯蒂安·卡普翁随后用一记远射破门，奥拉夫·托卡尔斯基则在中场休息前得分。

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下半场开始不到四分钟，卡普翁接格里盖尔传球完成梅开二度。马蒂·丁和米哈乌·卡奇马尔斯基又各进一球。Sporting Amp Football曾有机会进球，但巴尔托什·拉斯托夫斯基在近距离射门时未能命中球门。

俱乐部第二个冠军

这是维斯瓦连续第五次进入截肢足球冠军联赛决赛，也是第二次赢得该赛事。克拉科夫球队此前一次夺冠是在2024年。

俱乐部赛事结束后，波兰截肢足球运动员将备战世界杯。根据该媒体的信息，世界杯将于11月13日至22日在墨西哥举行。

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