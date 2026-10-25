Матч «Аль-Насра» и «Аль-Васла» в Эр-Рияде перенесли — The National

Матч Азиатской Лиги чемпионов между саудовским «Аль-Насром» и дубайским «Аль-Васлом», который должен был состояться в Эр-Рияде, перенесли на более поздний срок. Игру планировали провести в понедельник на стадионе Университета короля Сауда.

Новая дата пока не определена

Азиатская футбольная конфедерация сообщила, что новую дату и время начала матча подтвердят и объявят позднее. За «Аль-Наср» выступает португальский футболист Криштиану Роналду.

Официальную причину переноса не назвали. В то же время The National пишет, что на решение могли повлиять проблемы с поездками из-за региональных беспорядков.

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Другие матчи запланированы без изменений

Другие матчи Азиатской Лиги чемпионов, по данным издания, должны состояться по графику. Саудовская «Аль-Кадисия» должна принять катарский «Аль-Садд» в Даммаме, а клуб из ОАЭ «Аль-Айн» — иранский «Трактор» в Аль-Айне.

Ранее в Саудовской Аравии уже переносили матч национальной лиги между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли», а также теннисный турнир Six Kings с участием Карлоса Алькараса, Новака Джоковича и Александра Зверева. Издание связывает изменения в спортивном календаре с интенсивными боевыми действиями между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами Йемена.

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