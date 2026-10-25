Mecz Al-Nassr z Al-Wasl w Rijadzie przełożony — The National

Mecz Azjatyckiej Ligi Mistrzów między saudyjskim Al-Nassr a dubajskim Al-Wasl, który miał odbyć się w Rijadzie, został przełożony na późniejszy termin. Spotkanie planowano rozegrać w poniedziałek na stadionie Uniwersytetu Króla Sauda.

Nowa data nie została jeszcze ustalona

Azjatycka Konfederacja Piłkarska poinformowała, że nowa data i godzina rozpoczęcia meczu zostaną potwierdzone i ogłoszone później. W Al-Nassr występuje portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo.

Nie podano oficjalnej przyczyny przełożenia. Jednak The National pisze, że na decyzję mogły wpłynąć problemy z podróżami spowodowane regionalnymi niepokojami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inne mecze zaplanowano bez zmian

Inne spotkania Azjatyckiej Ligi Mistrzów mają odbyć się zgodnie z harmonogramem, jak podaje gazeta. Saudyjska Al-Qadsiah ma podjąć katarski Al-Sadd w Dammamie, a klub ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Al-Ain — irański Tractor w Al-Ajn.

Wcześniej w Arabii Saudyjskiej przełożono już mecz ligi krajowej między Al-Nassr a Al-Ahli, a także turniej tenisowy Six Kings z udziałem Carlosa Alcaraza, Novaka Djokovicia i Alexandera Zvereva. Gazeta wiąże zmiany w kalendarzu sportowym z intensywnymi działaniami zbrojnymi między Arabią Saudyjską a wspieranymi przez Iran rebeliantami Huti z Jemenu.

Czytaj nas na