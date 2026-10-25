Марцин Булка получил травму перед матчем Neom SC — Interia Sport

Польский вратарь Марцин Булка получил травму накануне матча саудовского Neom SC против Abha Club в 11-м туре национального чемпионата. Из-за повреждения 27-летний футболист не вошел в заявку команды на игру.

Восстановление после травмы

Главный тренер Neom SC Кристоф Гальтье после матча сообщил, что Булка получил травму на предматчевой тренировке. По данным Interia Sport, вратарь прошел необходимые обследования, после которых было принято решение предоставить ему 10 дней на отдых и реабилитацию.

Источник отмечает, что поляк может пропустить три или четыре ближайших матча Neom SC. Речь идет о двух поединках чемпионата Саудовской Аравии и двух матчах Азиатской Лиги чемпионов.

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Матчи сборной Польши

Если восстановление пройдет по плану, Булка может быть готов к ноябрьским матчам сборной Польши в Лиге наций: против Румынии 14 ноября и Швеции 17 ноября.

В последнее время вратарь закрепился в основном составе Neom SC. Во время предыдущего сбора польской национальной команды под руководством Яна Урбана он провел все четыре матча, а в сентябре был признан лучшим вратарем месяца.

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