Marcin Bułka doznał kontuzji przed meczem Neom SC — Interia Sport

Polski bramkarz Marcin Bułka doznał kontuzji przed meczem saudyjskiego Neom SC z Abha Club w 11. kolejce krajowych rozgrywek. Z powodu urazu 27-letni piłkarz nie znalazł się w kadrze drużyny na to spotkanie.

Powrót do zdrowia po kontuzji

Po meczu główny trener Neom SC Christophe Galtier poinformował, że Bułka doznał urazu podczas przedmeczowego treningu. Według Interia Sport, bramkarz przeszedł niezbędne badania, po których podjęto decyzję o zapewnieniu mu 10 dni na odpoczynek i rehabilitację.

Źródło zaznacza, że Polak może nie zagrać w trzech lub czterech najbliższych meczach Neom SC. Chodzi o dwa spotkania ligi saudyjskiej oraz dwa mecze Azjatyckiej Ligi Mistrzów.

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Mecze reprezentacji Polski

Jeśli powrót do zdrowia będzie przebiegał zgodnie z planem, Bułka może być gotowy na listopadowe mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów: z Rumunią 14 listopada i ze Szwecją 17 listopada.

Ostatnio bramkarz ugruntował swoją pozycję w podstawowym składzie Neom SC. Podczas poprzedniego zgrupowania reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana zagrał we wszystkich czterech meczach, a we wrześniu został uznany najlepszym bramkarzem miesiąca.

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