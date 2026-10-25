在日本名古屋，Wolf Dogs Nagoya在SV League比赛中两次击败巴尔托什·库雷克所在的Tokyo Great Bears。在10月25日星期日的比赛中，诺贝特·胡贝尔所在的球队以3:0获胜——25:21、25:19、25:16。

胡贝尔得到14分

胡贝尔是第二场比赛中得分最高的波兰排球运动员。这名副攻拿下14分：进攻得到5分，拦网得到9分。据Interia Sport报道，雅库布·巴尔切扎克在X上表示，胡贝尔成为日本顶级联赛历史上首位在三局比赛中通过拦网得到9分的球员。

库雷克在周日得到11分，但他的球队未能赢下任何一局。

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Wolf Dogs Nagoya两场胜利

两队的首场比赛于周六进行，同样以Wolf Dogs Nagoya直落三局获胜告终——25:18、25:21、25:19。库雷克得到9分。胡贝尔当时替补出场，未能取得得分。

在这两场比赛后，Wolf Dogs Nagoya位列SV League第三，而东京队排名第四。

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