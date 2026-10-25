Napastnik Lecha Poznań Mikael Ishak doznał kontuzji na początku wyjazdowego meczu z Legią Warszawa w Polsce. W spotkaniu 12. kolejki PKO Ekstraklasy zgłosił problem zdrowotny po kilkunastu minutach gry i opuścił boisko w 14. minucie.

Wczesna zmiana

Jak informuje Interia Sport, sztaby szkoleniowy i medyczny Lecha wraz z samym piłkarzem postanowiły nie ryzykować jego zdrowia. Sztab gości zareagował natychmiast. W miejsce Ishaka na boisko wszedł Yannick Agnero.

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Brak informacji o kontuzji

Ishak jest jedną z największych gwiazd poznańskiego klubu, pisze portal. Do zdarzenia doszło jeszcze przed połową pierwszej połowy. W chwili publikacji klub nie poinformował, co dokładnie stało się z napastnikiem ani jakiej kontuzji doznał. Interia Sport zaznaczyła, że bardziej szczegółowe informacje powinny pojawić się później.

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