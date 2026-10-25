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Микаэль Исхак покинул поле на 14-й минуте матча «Легии» и «Леха» — Interia Sport

UA.NEWS 25 Октября 2026 19:03
Микаэль Исхак покинул поле на 14-й минуте матча «Легии» и «Леха» — Interia Sport

Нападающий познаньского «Леха» Микаэль Исхак получил травму в начале выездного матча против варшавской «Легии» в Польше. В матче 12-го тура PKO Ekstraklasa он сообщил о проблеме со здоровьем после более чем десяти минут игры и покинул поле на 14-й минуте.

Ранняя замена

Как сообщает Interia Sport, тренерский и медицинский штабы «Леха» вместе с самим футболистом решили не рисковать его здоровьем. Штаб гостей отреагировал незамедлительно. Вместо Исхака на поле вышел Янник Аньеро.

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Информации о травме нет

Исхак является одной из главных звезд познаньского клуба, пишет издание. Эпизод произошел еще до середины первого тайма. На момент публикации клуб не сообщил, что именно произошло с нападающим и какую травму он получил. Interia Sport отметило, что более подробная информация должна появиться позднее.

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