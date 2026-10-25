W Rotterdamie brytyjski gimnastyk Jake Jarman zdobył srebrny medal w finale skoku przez stół gimnastyczny. Dzięki temu został pierwszym brytyjskim gimnastykiem, który zdobył dwa indywidualne medale na jednych mistrzostwach świata, informuje BBC Sport.

Srebro w skoku przez stół gimnastyczny

W finale Jarman uzyskał 14,650 pkt i zajął drugie miejsce. Złoty medal z wynikiem 14,850 pkt zdobył reprezentant Armenii Artur Dawtian.

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W sobotę 24-letni Jarman zdobył także srebro w ćwiczeniach wolnych. Łącznie ma na koncie pięć medali mistrzostw świata. Sportowiec oświadczył, że na tych zawodach startował w wieloboju i poszczególnych konkurencjach, równolegle realizując zadania drużynowe.

Finał ćwiczeń wolnych kobiet

Brytyjska gimnastyczka Abigail Martin zajęła czwarte miejsce w finale ćwiczeń wolnych. Ona i Francuzka Mayana Prat uzyskały po 13,466 pkt, jednak Prat wyprzedziła rywalkę oceną za wykonanie — 7,866 wobec 7,666 u 18-letniej Martin. Zwycięstwo w tej konkurencji odniosła 17-letnia Amerykanka Claire Pease.

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