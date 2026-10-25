В Роттердаме британский гимнаст Джейк Джарман завоевал серебряную медаль в финале упражнения на опорном прыжке. Благодаря этому он стал первым британским гимнастом, завоевавшим две личные медали на одном чемпионате мира, сообщает BBC Sport.

Серебро в опорном прыжке

В финале Джарман набрал 14,650 балла и занял второе место. Золотую медаль с результатом 14,850 балла выиграл представитель Армении Артур Давтян.

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В субботу 24-летний Джарман также завоевал серебро в вольных упражнениях. Всего на его счету пять медалей чемпионатов мира. Спортсмен заявил, что на этих соревнованиях выступал в многоборье и отдельных дисциплинах, параллельно с командными задачами.

Финал женских вольных упражнений

Британская гимнастка Эбигейл Мартин заняла четвертое место в финале вольных упражнений. Она и француженка Маяна Прат получили по 13,466 балла, однако Прат опередила соперницу по оценке исполнения — 7,866 против 7,666 у 18-летней Мартин. Победу в дисциплине одержала 17-летняя американка Клер Пиз.

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