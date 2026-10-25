Reprezentacja Pakistanu w krykiecie pokonała Anglię jednym wicketem w meczu trójstronnej serii ODI w Lahaurze w Pakistanie. Anglia zdobyła 241 runów w 46,4 overach, a Pakistan zakończył pościg wynikiem 243-9 w 47,1 overach. informuje BBC Sport.

Rekordy Shadaba Khana

Pakistan znalazł się w trudnej sytuacji przy wyniku 154-9, gdy drużyna potrzebowała 242 runów do zwycięstwa. Shadab Khan, który wyszedł do odbijania na pozycji numer osiem, pozostał niepokonany, zdobywając 113 runów z 96 piłek. To najwyższy wynik zawodnika odbijającego na pozycji numer osiem w ODI.

Wraz z Harisem Raufem Khan stworzył nieprzerwane partnerstwo na 10. wicket, zdobywając 89 runów. Według BBC Sport jest to nowy rekord dla pary na ostatni wicket, która zapewniła zwycięstwo w pościgu w ODI. Rauf zdobył siedem runów z 19 piłek: przez pierwsze 18 się bronił, a przy 19. uderzył decydującą czwórkę w overze debiutanta Henry'ego Crocombe'a. Do końca meczu pozostawało 17 piłek.

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Odwrócona decyzja i sytuacja Anglii

Gdy Khan miał 97 runów, początkowo uznano go za wyeliminowanego po apelacji lbw po rzucie Gusa Atkinsona. Krykiecista skorzystał z weryfikacji, a system DRS zarejestrował ledwo dostrzegalne wewnętrzne muśnięcie piłki kijem, dlatego decyzję odwrócono. W tym momencie Pakistan potrzebował jeszcze 21 runów.

W składzie Anglii Ben Duckett zdobył 105 runów z 111 piłek. Jamie Overton wziął trzy wickety, tracąc 43 runy, i został pierwszym angielskim szybkim bowlerem od 2017 roku, który rozegrał 10 kolejnych overów w meczu ODI. Anglia przegrała wszystkie trzy mecze serii i niemal straciła szanse na dalszą walkę: jej odpadnięcie zostanie potwierdzone, jeśli Sri Lanka pokona Pakistan w następnym meczu.

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