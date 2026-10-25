巴基斯坦板球队在巴基斯坦拉合尔举行的ODI三角系列赛中以一门之差击败英格兰。英格兰在46.4个回合中得到241分，巴基斯坦则在47.1个回合中以243比9完成追分。BBC体育报道。

沙达布·汗的纪录

巴基斯坦在154比9时陷入困境，球队需要得到242分才能获胜。以第八棒出场的沙达布·汗以96球113分保持不败。这是ODI比赛中第八棒球员取得的最高得分。

汗与哈里斯·拉乌夫组成了未被打破的第十门89分搭档。BBC体育称，这是ODI追分获胜中最后一门搭档创下的新纪录。拉乌夫在19球中得到7分：前18球他都在防守，第19球则在首次亮相的亨利·克罗科姆的一回合中击出决定胜负的四分。比赛结束时还剩17球。

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被推翻的判罚和英格兰的处境

当汗得到97分时，他在加斯·阿特金森投球后因lbw申诉一度被判出局。这名板球运动员提出复核，DRS系统检测到球棒内侧极其轻微的触球，因此判罚被推翻。当时巴基斯坦还需得到21分。

英格兰方面，本·达克特在111球中得到105分。杰米·奥弗顿取得3个出局，失43分，成为自2017年以来首位在一场ODI比赛中连续投满10个回合的英格兰快速投球手。英格兰输掉了该系列赛的全部三场比赛，几乎失去了继续竞争的机会：如果斯里兰卡在下一场比赛中击败巴基斯坦，英格兰将被确认出局。

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