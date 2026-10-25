Сборная Пакистана по крикету победила Англию с разницей в один викет в матче трёхсторонней серии ODI в Лахоре, Пакистан. Англия набрала 241 ран за 46,4 овера, а Пакистан завершил погоню со счётом 243-9 за 47,1 овера. сообщает BBC Sport.

Рекорды Шадаба Хана

Пакистан оказался в сложном положении при счёте 154-9, когда команде нужно было набрать 242 рана для победы. Шадаб Хан, вышедший отбивать под восьмым номером, остался непобеждённым со 113 ранами с 96 мячей. Это наивысший результат игрока, выходившего под восьмым номером, в ODI.

Вместе с Харисом Рауфом Хан составил незавершённое партнёрство за 10-й викет на 89 ранов. По данным BBC Sport, это новый рекорд для пары за последний викет, обеспечившей победу в погоне в ODI. Рауф набрал семь ранов с 19 мячей: первые 18 он защищался, а на 19-м выбил решающую четвёрку в овере дебютанта Генри Крокомба. До окончания матча оставалось 17 мячей.

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Отменённое решение и положение Англии

Когда у Хана было 97 ранов, его сначала признали выбывшим после апелляции за lbw в боулинге Гаса Аткинсона. Крикетист воспользовался пересмотром решения, и система DRS зафиксировала едва заметное внутреннее касание биты, поэтому решение отменили. На тот момент Пакистану оставалось набрать 21 ран.

В составе Англии Бен Дакетт набрал 105 ранов со 111 мячей. Джейми Овертон взял три викета, пропустив 43 рана, и стал первым английским быстрым боулером с 2017 года, который провёл 10 оверов подряд в матче ODI. Англия проиграла все три матча серии и почти утратила шансы на продолжение борьбы: её вылет будет подтверждён, если Шри-Ланка победит Пакистан в следующем матче.

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