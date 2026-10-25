Абрахам Киптум победил в мужском забеге на 42 км Standard Chartered Nairobi Marathon в Найроби, Кения. На 23-м по счету марафоне он преодолел дистанцию за 2 часа 10 минут 35 секунд, сообщает Nation Kenya.

Победа с преимуществом в две секунды

37-летний Киптум из Капсабета оторвался от соперников после отметки 25 км и вторую половину дистанции бежал один по Южной объездной дороге Найроби. Ему не хватило 23 секунд до рекорда трассы.

Второе место занял дебютант марафона Амос Черуйот из Итена — 2:10:37. Третьим финишировал Марк Кибвотт с результатом 2:11:05. Для Киптума это был первый марафон на родине. Двумя месяцами ранее он выиграл CRDB International Marathon в Танзании, показав время 2:15:32.

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Возвращение к международным стартам

Киптум вернулся к международным соревнованиям после четырехлетней дисквалификации за нарушение, связанное с Биологическим паспортом спортсмена. В 2019 году его отстранили за несколько дней до запланированного дебюта на Лондонском марафоне.

В 2018 году бегун установил мировой рекорд в полумарафоне — 58 минут 18 секунд в Валенсии, однако его результаты за 2018 и 2019 годы, включая этот рекорд, были аннулированы. После возвращения Киптум занял девятое место на Shenzhen Baoan International Marathon в Китае в 2023 году и 23-е — на Лиссабонском марафоне в 2024 году. В том же году он победил в полумарафоне Tenwek Hospital.

Результаты полумарафона

В мужском забеге на 21 км победил Нешон Кипсанг из Каптагата — 1:03:07. Уайклифф Кирва стал вторым с временем 1:03:13, а Деннис Корори занял третью позицию, финишировав за 1:03:32.

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