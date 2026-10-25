亚伯拉罕·基普图姆赢得了肯尼亚内罗毕渣打银行内罗毕马拉松男子42公里比赛。在第23届马拉松赛中，他以2小时10分35秒完成比赛，据肯尼亚《民族报》报道。

以两秒优势获胜

来自卡普萨贝特的37岁基普图姆在25公里标志后甩开对手，并独自在内罗毕南部绕城公路上跑完后半程。他距离赛道纪录还差23秒。

来自伊滕的马拉松新秀阿莫斯·切鲁约特以2:10:37获得第二名。马克·基布沃特以2:11:05的成绩第三个冲线。这是基普图姆首次在祖国参加马拉松。两个月前，他以2:15:32的成绩赢得坦桑尼亚CRDB国际马拉松。

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重返国际赛场

基普图姆在因与运动员生物护照有关的违规行为被禁赛四年后，重返国际赛事。2019年，在原计划于伦敦马拉松首秀前几天，他被禁赛。

2018年，这名跑者在瓦伦西亚以58分18秒创下半程马拉松世界纪录，但他在2018年和2019年的成绩，包括该纪录，均被取消。复出后，基普图姆在2023年中国深圳宝安国际马拉松中获得第九名，并在2024年里斯本马拉松中获得第23名。同年，他赢得Tenwek Hospital半程马拉松。

半程马拉松成绩

来自卡普塔加特的内松·基普桑以1:03:07赢得男子21公里比赛。怀克利夫·基尔瓦以1:03:13获得第二名，丹尼斯·科罗里以1:03:32完赛，位列第三。

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