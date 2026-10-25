Denver Nuggets odrobili 23 punkty straty i pokonali New Orleans Pelicans 141:135 po dogrywce. Nikola Jokić zdobył 35 punktów, w tym osiem w dogrywce, a także zanotował 15 zbiórek i 10 asyst, informuje The Guardian.

Triple-double Jokicia

Ten mecz był dla Jokicia 199. triple-double w sezonie zasadniczym. Pod tym względem zajmuje drugie miejsce za Russellem Westbrookiem, który zakończył karierę z 209 triple-double.

Najwięcej punktów dla Denver zdobył Jamal Murray — 42. Debiutant Trevon Brazile zdobył 17 punktów w swoim debiucie przed własną publicznością, w tym siedem w dogrywce. Jego rzut za trzy punkty z rogu boiska na 1 minutę i 25 sekund przed końcem dogrywki dał Nuggets prowadzenie 133:129.

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Reakcja na gwizdy

Po pierwszej połowie Denver przegrywało 57:73, a część gospodarzy wygwizdała zespół. Po meczu Jokić powiedział, że kibice, którzy wygwizdali Nuggets, nie powinni już przychodzić. Podkreślił, że drużyna się nie poddaje i odrabiała już straty w gorszych sytuacjach.

New Orleans trafiło 65,9% rzutów w pierwszej połowie i prowadziło różnicą 23 punktów. Przed czwartą kwartą przewaga Pelicans wynosiła 19 punktów, ale Denver wyrównało po rzutach za trzy Murraya i Jokicia oraz wsadzie Aarona Gordona po obrocie. Na 17 sekund przed końcem regulaminowego czasu Murray trafił dwa z trzech rzutów wolnych i doprowadził do dogrywki.

Dla New Orleans Trey Murphy III zdobył 26 punktów, Dejounte Murray — 22, a Derik Queen i Zion Williamson — po 17. Pelicans przegrali pierwsze trzy mecze pod wodzą nowego głównego trenera Jamahla Mosleya.

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