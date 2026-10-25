«Денвер Наггетс» отыграли 23 очка отставания и победили «Нью-Орлеан Пеликанс» в овертайме со счетом 141:135. Никола Йокич набрал 35 очков, в том числе восемь в дополнительное время, а также сделал 15 подборов и 10 результативных передач, сообщает The Guardian.

Трипл-дабл Йокича

Этот матч стал для Йокича 199-м трипл-даблом в регулярном сезоне. По этому показателю он занимает второе место после Расселла Уэстбрука, который завершил карьеру с 209 трипл-даблами.

Самым результативным в составе «Денвера» стал Джамал Мюррей — 42 очка. Новичок Тревон Бразилл в домашнем дебюте набрал 17 очков, семь из них — в овертайме. Его трехочковый бросок из угла за 1 минуту 25 секунд до завершения дополнительного времени вывел «Наггетс» вперед — 133:129.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция на освистывание

После первой половины встречи «Денвер» уступал 57:73, и часть домашних болельщиков освистывала команду. После игры Йокич заявил, что фанатам, освистывавшим «Наггетс», не стоит больше приходить. Он подчеркнул, что команда не сдается и уже отыгрывалась в более тяжелых ситуациях.

«Нью-Орлеан» реализовал 65,9% бросков в первой половине и вел с разницей в 23 очка. Перед четвертой четвертью преимущество «Пеликанс» составляло 19 очков, но «Денвер» сравнял счет благодаря трехочковым Мюррея и Йокича, а также данку с разворота Аарона Гордона. За 17 секунд до конца основного времени Мюррей реализовал два из трех штрафных и перевел игру в овертайм.

У «Нью-Орлеана» Трей Мерфи III набрал 26 очков, Деджонте Мюррей — 22, а Дерик Куин и Зайон Уильямсон — по 17. «Пеликанс» проиграли первые три матча под руководством нового главного тренера Джамала Мозли.

Читай нас в