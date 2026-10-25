丹佛掘金在落后23分的情况下完成逆转，并以141比135在加时赛击败新奥尔良鹈鹕。尼古拉·约基奇得到35分，其中加时赛拿下8分，另有15个篮板和10次助攻，《卫报》报道。

约基奇的三双

这场比赛是约基奇常规赛生涯第199次三双。在这一数据上，他排名第二，仅次于以209次三双结束职业生涯的拉塞尔·威斯布鲁克。

贾马尔·穆雷以42分成为丹佛队内得分最高的球员。新秀特雷冯·布拉齐尔在主场首秀中得到17分，其中7分来自加时赛。他在加时赛还剩1分25秒时命中底角三分，帮助掘金以133比129领先。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对嘘声的回应

上半场结束后，丹佛以57比73落后，部分主场球迷向球队发出嘘声。赛后，约基奇表示，嘘掘金的球迷不应该再来。他强调，球队不会放弃，而且曾在更糟糕的局面下完成逆转。

新奥尔良在上半场投篮命中率达到65.9%，一度领先23分。第四节前，鹈鹕的领先优势为19分，但丹佛凭借穆雷和约基奇的三分球，以及阿隆·戈登的转身扣篮追平比分。常规时间还剩17秒时，穆雷三罚二中，将比赛拖入加时。

新奥尔良方面，特雷·墨菲三世得到26分，德章泰·穆雷得到22分，德里克·奎因和锡安·威廉森各得17分。鹈鹕在新任主教练贾马尔·莫斯利带领下输掉了前三场比赛。

关注我们在