Japońska golfistka Yuri Yoshida wygrała turniej BMW Ladies Championship z cyklu LPGA Tour w Haenam w Korei Południowej. Zakończyła cztery rundy z wynikiem 17 uderzeń poniżej par — 271. Było to pierwsze zwycięstwo Yoshidy w karierze w LPGA Tour, podaje Korea Herald.

Zwycięstwo jednym uderzeniem

W rundzie finałowej na polu Pine Beach Golf Links o parze 72 Yoshida uzyskała wynik 68 uderzeń, czyli cztery poniżej par. Wyprzedziła o jedno uderzenie dwie reprezentantki Korei Południowej — Ryu Hae-ran i Choi Hye-jin, które wspólnie zajęły drugie miejsce.

Ryu rozpoczęła ostatni dzień z przewagą czterech uderzeń i wynikiem 17 poniżej par, jednak zakończyła rundę z 73 uderzeniami. Na 18. dołku po drugim uderzeniu posłała piłkę do bunkra przy greenie, a jej próba uzyskania para i doprowadzenia do dogrywki była zbyt krótka.

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Szansa Choi na dogrywkę

Choi Hye-jin w rundzie finałowej zagrała 69 uderzeń. Miała możliwość zrównać się z Yoshidą na ostatnim dołku, ale jej putt na birdie minął dołek. Był to jej 125. start w LPGA Tour, gdzie wciąż nie zdobyła tytułu.

Yoshida objęła prowadzenie dzięki eagle'owi na drugim dołku oraz trzem kolejnym birdie, począwszy od piątego. Po bogeyu na 18. dołku japońska zawodniczka zakończyła występ z wynikiem 17 poniżej par, jednak rywalki nie zdołały wykorzystać szansy na wyrównanie wyniku.

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