Японская гольфистка Юри Ёсида выиграла турнир BMW Ladies Championship серии LPGA Tour в Хенаме, Южная Корея. Она завершила четыре раунда с результатом 17 ударов ниже пара — 271. Для Ёсиды это первая победа в карьере на LPGA Tour, сообщает Korea Herald.

Победа в один удар

В заключительном раунде на поле Pine Beach Golf Links с паром 72 Ёсида показала результат 68 ударов, или четыре удара ниже пара. Она опередила на один удар двух представительниц Южной Кореи — Рю Хэ Ран и Чхве Хе Джин, которые разделили второе место.

Рю начала финальный день, имея преимущество в четыре удара и результат 17 ниже пара, однако завершила раунд с 73 ударами. На 18-й лунке она отправила мяч после второго удара в бункер возле грина, а ее попытка сделать пар и перевести соревнование в плей-офф оказалась слишком короткой.

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Шанс Чхве на плей-офф

Чхве Хе Джин в финальном раунде сыграла 69 ударов. Она имела возможность сравняться с Ёсидой на последней лунке, но ее патт на берди прошел мимо лунки. Это был ее 125-й старт на LPGA Tour, где она до сих пор не завоевала титул.

Ёсида вышла вперед благодаря иглу на второй лунке и трем подряд берди, начиная с пятой. После боги на 18-й лунке японская спортсменка завершила выступление с результатом 17 ниже пара, однако соперницы не смогли воспользоваться шансом сравнять счет.

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