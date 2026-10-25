Reprezentacja Anglii po raz pierwszy zdobyła Puchar Świata w piłce nożnej wśród zawodników z porażeniem mózgowym, pokonując reprezentację USA 2:1 w finale w Atlancie w USA. Poinformował o tym BBC Sport.

Gol w ostatnich minutach

Gospodarze turnieju, reprezentacja USA, objęli prowadzenie po rzucie rożnym na trzy minuty przed końcem meczu. Sam Dewhirst wyrównał wynik i doprowadził do dogrywki.

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Decydujący gol Porchera

Zwycięstwo angielskiej drużynie, nazywanej Para Lions, zapewnił David Porcher. Posłał piłkę do bramki po tym, jak strzał Dewhirsta został obroniony.

Reakcja trenera

Selekcjoner reprezentacji Anglii Jack Rutter nazwał ten sukces historycznym dla tego sportu. Według niego zawodnicy i personel włożyli znaczny wysiłek i ponieśli wyrzeczenia dla osiągnięcia tego celu. Rutter zaznaczył, że zespół przyjechał na turniej z nadzieją na zdobycie medalu, jednak ostatecznie po raz pierwszy wywalczył Puchar Świata.

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