Сборная Англии впервые выиграла Кубок мира по футболу среди игроков с церебральным параличом, победив команду США со счётом 2:1 в финале в Атланте, США. Об этом сообщает BBC Sport.

Гол в последние минуты

Хозяева турнира, сборная США, вышли вперёд после подачи с углового за три минуты до окончания матча. Сэм Дьюирст сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время.

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Решающий мяч Порчера

Победу английской команде, которую называют Para Lions, принёс Дэвид Порчер. Он отправил мяч в ворота после того, как удар Дьюирста был отражён.

Реакция тренера

Главный тренер сборной Англии Джек Раттер назвал этот успех историческим для спорта. По его словам, игроки и персонал приложили значительные усилия и пошли на жертвы ради этой цели. Раттер отметил, что команда приехала на турнир с надеждой завоевать медаль, однако в итоге впервые выиграла Кубок мира.

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