Nashville SC pokonał CF Montréal 2:0 i po raz pierwszy w swojej historii zdobył Supporters’ Shield — nagrodę dla najlepszej drużyny sezonu zasadniczego MLS. Po meczu Nashville miał 70 punktów i przedłużył serię bez porażki do siedmiu spotkań.

Gole po przerwie

Jak informuje The Guardian, wynik w 52. minucie otworzył Sam Surridge. 17-letni bramkarz gospodarzy Samsi Keita, który rozgrywał swój debiutancki mecz w MLS, obronił strzał głową po dośrodkowaniu Reeda Bakera-Whitinga, jednak Surridge jako pierwszy dopadł do dobitki. Był to jego 18. gol w sezonie — najwięcej w zespole.

W 76. minucie Hany Mukhtar podwoił przewagę gości. Przechwycił próbę wybicia piłki przez obrońcę Briana Verę, wbiegł w pole karne i oddał strzał — piłka po rykoszecie od Keity wpadła do bramki.

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Szanse Montréalu

W pierwszej połowie Montréal miał kilka okazji, ale ich nie wykorzystał. Strzał głową Very po rzucie rożnym w 21. minucie minął dalszy słupek. Później bramkarz Nashville Brian Schwake poradził sobie z rzutem wolnym Alexisa Sancheza oraz okazją Hennadija Synchuka. Kolejną szansę miał Dante Sealy, który strzelił ponad bramką.

Dla Montréalu była to dziesiąta porażka w ostatnich 11 meczach. Drużyna straciła już szanse na awans do play-offów MLS.

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