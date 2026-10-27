Francuski piłkarz Realu Madryt Kylian Mbappé przeprosił za komentarz dotyczący założyciela ChRL Mao Zedonga. Trzy duże chińskie firmy ogłosiły zakończenie współpracy z zawodnikiem, a chińska telewizja państwowa zawiesiła transmisje meczów mistrzostw Hiszpanii w piłce nożnej.

Jak informuje Deutsche Welle, spór wybuchł po rozpowszechnieniu nagrania, w którym Mbappé opowiadał o swoim ulubionym internetowym memie z własnym wizerunkiem. Powiedział, że jego twarz została nałożona na ciało „jakiegoś faceta”, którego uważa za chińskiego dyktatora. Obraz prawdopodobnie odnosił się do Mao Zedonga.

Przeprosiny piłkarza

Mbappé oświadczył, że jego komentarz był nieprzemyślany i że rozumie, iż uraził wiele osób w Chinach oraz chińskich społecznościach na świecie. Piłkarz przeprosił wszystkich, których dotknęły jego słowa, podkreślając, że nie miał takiego zamiaru, szanuje naród chiński i jego historię.

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Reakcja firm i telewizji

Firmy Dongpeng, Mengniu i Milkground poinformowały o zakończeniu współpracy z Mbappé. W podobnie sformułowanych oświadczeniach przekazały, że sprzeciwiają się słowom i działaniom, które „ranią uczucia narodowe”.

China Media Group, która kontroluje państwowego nadawcę CCTV, również wstrzymała pokazywanie meczów La Ligi i usunęła reklamy z udziałem Mbappé. La Liga przeprosiła za sytuację, zaznaczając, że wypowiedzi zawodnika były jego osobistym stanowiskiem i nie odzwierciedlały stanowiska hiszpańskich rozgrywek piłkarskich. CCTV poinformowała, że rozważy przeprosiny piłkarza, ale oceni także jego dalsze działania.

Mao Zedong założył Chińską Republikę Ludową w 1949 roku i rządził krajem do śmierci w 1976 roku. W ChRL pozostaje szanowaną postacią, a publiczna krytyka jego spuścizny jest politycznie wrażliwym tematem.

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