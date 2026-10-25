В Австралии крикетист Сэм Констас набрал 149 ранов за команду NSW в победном матче Кубка однодневного крикета против WA. Как сообщает ABC News Australia, этот результат стал для него ещё одной сотней и усилил претензии спортсмена на возвращение в тестовый состав.

Матч против WA

Итоговый результат Констаса во встрече составил 149 ранов. NSW одержала победу над WA в поединке One-Day Cup, то есть Кубка однодневного крикета. Констас представлял NSW в матче, завершившемся победой его команды над WA. В материале ABC это выступление названо ещё одной сотней Констаса за NSW.

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Борьба за место в тестовом составе

ABC связывает результативную игру с шансами Констаса вернуть место в тестовом составе. Результат в 149 ранов стал его вкладом в победу NSW над WA. Издание отмечает, что эта сотня усиливает аргументы крикетиста в борьбе за возвращение в тестовую команду.

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