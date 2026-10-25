W Australii krykietista Sam Konstas zdobył 149 runów dla drużyny NSW w wygranym meczu Pucharu Jednodniowego przeciwko WA. Jak podaje ABC News Australia, wynik ten był dla niego kolejną setką i wzmocnił starania sportowca o powrót do składu testowego.

Mecz przeciwko WA

Końcowy wynik Konstasa w tym spotkaniu wyniósł 149 runów. NSW pokonało WA w meczu One-Day Cup, czyli Pucharu Jednodniowego. Konstas reprezentował NSW w meczu, który zakończył się zwycięstwem jego drużyny nad WA. W materiale ABC występ ten określono jako kolejną setkę Konstasa dla NSW.

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Walka o miejsce w składzie testowym

ABC łączy skuteczną grę z szansami Konstasa na odzyskanie miejsca w składzie testowym. Wynik 149 runów był jego wkładem w zwycięstwo NSW nad WA. Redakcja zaznacza, że ta setka wzmacnia argumenty krykietisty w walce o powrót do drużyny testowej.

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