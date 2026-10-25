Антонелли завоевал поул на Гран-при США — BBC Sport

В Остине, США, гонщик Mercedes Кими Антонелли завоевал поул-позицию в квалификации к Гран-при США Формулы-1. Итальянец опередил Макса Ферстаппена из Red Bull на 0,179 секунды, сообщает BBC Sport.

Результаты квалификации

Третий результат показал пилот Red Bull Исак Аджар. За ним расположились представители Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Для 20-летнего Антонелли это первая поул-позиция с Гран-при Бельгии в июле.

Джордж Расселл, партнер Антонелли по Mercedes, будет стартовать шестым. Позади него квалифицировались гонщики McLaren Оскар Пиастри и Ландо Норрис.

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Шанс на титул

Антонелли может стать чемпионом мира уже в воскресной гонке. Для этого ему необходимо победить на Гран-при США, а Хэмилтон должен финишировать ниже четвертого места, Расселл — ниже восьмого. Хэмилтон уже будет стартовать пятым, тогда как Расселл начнет гонку с шестой позиции.

Поул Антонелли стал неожиданностью после того, как Ferrari лидировала во всех трех тренировках. Ферстаппен был быстрым во второй части квалификации, однако в финальной сессии, по его словам, его болиду не хватало сцепления с трассой.

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