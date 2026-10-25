Antonelli zdobył pole position na Grand Prix USA — BBC Sport

W Austin w USA kierowca Mercedesa Kimi Antonelli zdobył pole position w kwalifikacjach do Grand Prix USA Formuły 1. Włoch wyprzedził Maxa Verstappena z Red Bulla o 0,179 sekundy, informuje BBC Sport.

Wyniki kwalifikacji

Trzeci wynik uzyskał kierowca Red Bulla Isack Hadjar. Za nim uplasowali się przedstawiciele Ferrari Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Dla 20-letniego Antonellego jest to pierwsze pole position od Grand Prix Belgii w lipcu.

George Russell, partner Antonellego w Mercedesie, wystartuje z szóstego miejsca. Za nim zakwalifikowali się kierowcy McLarena Oscar Piastri i Lando Norris.

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Szansa na tytuł

Antonelli może zostać mistrzem świata już w niedzielnym wyścigu. Aby tak się stało, musi wygrać Grand Prix USA, a Hamilton musi finiszować poniżej czwartego miejsca, zaś Russell — poniżej ósmego. Hamilton wystartuje już z piątego miejsca, natomiast Russell rozpocznie wyścig z szóstej pozycji.

Pole position Antonellego było niespodzianką po tym, jak Ferrari prowadziło we wszystkich trzech treningach. Verstappen był szybki w drugiej części kwalifikacji, jednak w finałowej sesji, jak powiedział, jego bolidowi brakowało przyczepności do toru.

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