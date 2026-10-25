«Ливерпуль» на «Энфилде» обыграл «Брайтон» со счётом 2:0 в матче Премьер-лиги и прервал серию соперника из четырёх побед подряд. Благодаря этому результату команда поднялась на четвёртое место в турнирной таблице, сообщает The Guardian.

Два гола до перерыва

Счёт был открыт на 17-й минуте после атаки с участием Флориана Вирца и Рональда Араухо. Удар Вирца после нескольких рикошетов изменил направление от Паскаля Гросса, которому в итоге записали автогол.

Через четыре минуты Александр Исак удвоил преимущество хозяев. Брэдли Баркола перехватил неудачный вынос мяча Оливье Боскальи и отдал передачу Исаку, который точно пробил в дальний угол. Этот гол стал для Исака шестым в чемпионате в сезоне и третьим подряд в матчах лиги.

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Нереализованные моменты «Брайтона»

До первого гола «Ливерпуля» Ясин Аяри мог вывести «Брайтон» вперёд, но пробил выше ворот. Во втором тайме он также попал в штангу после рискованной передачи Алиссона, которая вернула мяч соперникам.

Перед игрой «Брайтон» занимал третью позицию, выиграл четыре предыдущих матча Премьер-лиги, забив в них 15 мячей и не пропустив ни одного. В матче на «Энфилде» команда владела мячом 64% времени, но нанесла лишь один удар в створ ворот. «Ливерпуль» четыре раза пробил в створ и сохранил преимущество до финального свистка.

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