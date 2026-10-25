利物浦在安菲尔德球场举行的英超比赛中以2比0击败布莱顿，终结了对手四连胜的纪录。凭借这一结果，球队升至积分榜第四位，《卫报》报道。

半场前打入两球

第17分钟，利物浦在一次由弗洛里安·维尔茨和罗纳德·阿劳霍参与的进攻后首开纪录。维尔茨的射门在经过数次折射后碰到帕斯卡尔·格罗斯改变方向，后者最终被判定为乌龙球。

四分钟后，亚历山大·伊萨克将主队的领先优势扩大。布拉德利·巴尔科拉截获了奥利维耶·博斯卡利未能成功解围的球，并将球传给伊萨克，后者精准射入远角。这是伊萨克本赛季在联赛中的第六球，也是他连续第三场联赛比赛进球。

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布莱顿错失机会

在利物浦打入首球之前，亚辛·阿亚里本可帮助布莱顿取得领先，但他的射门高出球门。下半场，在阿利松一次冒险传球将球权交还给对手后，他的射门还击中了立柱。

赛前，布莱顿位居第三，在此前四场英超比赛中全部获胜，打入15球且一球未失。在安菲尔德的比赛中，球队控球率为64%，但只有一次射门命中目标。利物浦有四次射门命中目标，并将领先优势保持到终场哨响。

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