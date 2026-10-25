Liverpool pokonał Brighton 2:0 na Anfield w meczu Premier League, przerywając serię czterech kolejnych zwycięstw rywali. Dzięki temu wynikowi zespół awansował na czwarte miejsce w tabeli, informuje The Guardian.

Dwa gole przed przerwą

Wynik został otwarty w 17. minucie po akcji z udziałem Floriana Wirtza i Ronalda Araujo. Strzał Wirtza po kilku rykoszetach zmienił kierunek od Pascala Grossa, któremu ostatecznie zaliczono gola samobójczego.

Cztery minuty później Alexander Isak podwyższył prowadzenie gospodarzy. Bradley Barcola przechwycił nieudane wybicie piłki przez Oliviera Boscagliego i podał do Isaka, który precyzyjnie uderzył w dalszy róg. Dla Isaka był to szósty gol w lidze w sezonie i trzeci z rzędu w meczach ligowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Niewykorzystane okazje Brighton

Przed pierwszym golem Liverpoolu Yasin Ayari mógł wyprowadzić Brighton na prowadzenie, ale strzelił ponad bramką. W drugiej połowie trafił także w słupek po ryzykownym podaniu Alissona, które oddało piłkę rywalom.

Przed meczem Brighton zajmował trzecie miejsce, wygrał cztery poprzednie spotkania Premier League, strzelając w nich 15 goli i nie tracąc żadnego. W meczu na Anfield zespół miał 64% posiadania piłki, ale oddał tylko jeden celny strzał. Liverpool cztery razy trafił w światło bramki i utrzymał przewagę do końcowego gwizdka.

Czytaj nas na